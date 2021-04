Tenebre e Ossa, la serie Netflix sarà un viaggio 'romantico e terrificante'

Il Grishaverse sta finalmente per approdare su Netflix. Intervistato da TV Line in vista dell'imminente debutto di Tenebre e Ossa, la serie tratta dall'omonima saga letteraria fantasy di Leigh Bardugo, il produttore esecutivo Shawn Levy (Stranger Things) ha anticipato cosa aspettarsi dallo show.

La storia racconta il viaggio di Alinea Starkov alla scoperta di sé nell'immaginario mondo di Ravka, dove incontrerà un trio di astuti e creativi criminali noti come i Corvi. Questi ultimi provengono da Ketterdam, che stando a Levy "sembra un mix tra la vecchia Amsterdam e una moderna Las Vegas."

Alina e i Corvi si dirigeranno però in un luogo molto più oscuro: la Faglia d'Ombra, una distesa nera come la pece e ricolma di creature terrificanti come i Volcra. "Qualsiasi suono, qualsiasi luce può attirare i Volcra. Attraversare la Faglia d'Ombra è un viaggio ad alto rischio e terrificante" ha spiegato il produttore."

Paragonata ad altre serie fantasy di grande successo come Harry Potter e Game of Thrones, Levy descrive la serie come "grande, divertente, romantica e piena di personaggi diversi".

Nel corso della chiacchierata, inoltre, Levy ha rassicurato i fan sul fatto che ogni cambiamento della serie è stato approvato dall'autrice: "Leigh Bardugo è stata coinvolta intimamente nell'adattamento come mia collega produttrice esecutiva, quindi qualsiasi cambiamento ha il suo marchio di approvazione. Ma ci sono sicuramente degli easter egg che i fan del libro apprezzeranno."

La prima stagione della serie debutterà su Netflix il prossimo 23 aprile. Nell'attesa, vi lasciamo al trailer ufficiale di Tenebre e Ossa.