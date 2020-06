Shadow and Bone: ecco la tagline della serie Netflix, presto anche il trailer

A quanto pare, non mancherebbe molto per il primo trailer di Shadow and Bone, la nuova serie fantasy prodotta da Netflix, mentre sarebbe già disponibile una tagline. Scopriamola insieme.

Lo scorso ottobre veniva finalmente annunciato il cast di Shadow and Bone, la serie Netflix basata sui romanzi di Leigh Bardugo, ovvero la trilogia di Shadow and Bone e la duologia di Six of Crows.



A febbraio, gli attori stessi hanno comunicato tramite social la fine delle riprese dello show, ma anche a causa dell'emergenza sanitaria che ha rallentato e bloccato praticamente tutte le produzioni cinematografiche e televisive, non avevamo avuto più ulteriori notizie sugli sviluppi della serie con Ben Barnes.

Adesso, Double Negative, la società addetta ai VFX dello show (la stessa che ha lavorato anche al cinecomic di Sony Venom, la miniserie di Sky e HBO Chernobyl, e uno dei prossimi arrivi di Netflix, Cursed con Katherine Langford) ha fatto sapere tramite il suo sito che il primo trailer di Shadow and Bone non tarderà molto ad arrivare, confermando indirettamente come il lavoro di post-produzione stia procedendo abbastanza speditamente.

Nel frattempo, sempre sulla pagina di Double Negative è possibile vedere la tagline della serie: "Quando la guerra infurierà, la magia unirà o dividerà?".