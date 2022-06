Shakira, arriva la conferma: 'Io e Piquè ci siamo separati. Rispettate la nostra privacy'

Da giorni si rincorrevano voci sulla presunta fine della relazione tra Shakira e Piquè e oggi, attraverso un comunicato stampa della cantante colombiana è giunta la conferma che in molti stavano aspettando.

"Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione".

Il calciatore del Barcellona e Shakira si si conosciuti al Mondiale di Calcio Sudafricano del 2010 e da quel momento non si sono più lasciati. Dalla loro relazione sono nati due figli, Milan nel 2013 e Sasha nel 2015. Per molto tempo la pop star e Piqué sono stati considerati una delle coppie più solide dello show-biz ma a quanto pare, la loro unione non ha resistito alle voci di un tradimento.

Si dice infatti che il difensore abbia perso la testa per una studentessa poco più che ventenne e che per tale ragione abbia già lasciato da qualche tempo la casa che condivideva a Barcellona con la cantante colombiana. Shakira infatti non sarebbe riuscita a perdonare il suo compagno e pare proprio che nella sua nuova vita da scapolo Piqué si stia concedendo molte notti brave nella città catalana.

E per una coppia che scoppia, un'altra annuncia le nozze. Britney Spears ha deciso di sposare il suo compagno, nonostante il dramma dell'aborto che, a poche settimane dall'annuncio della sua gravidanza l'ha costretta a rinunciare al bambino che portava in grembo.