Shakira, la cantante colombiana ha fatto pedinare Piquè da un pool di investigatori

La rottura tra Shakira e Piquè sta dominando il gossip internazionale delle ultime settimane e a quanto pare, la cantante colombiana avrebbe ricevuto la conferma dei tradimenti del suo compagno dopo averlo fatto pedinare da un pool di investigatori privati.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli Shakira insospettita dagli atteggiamenti sempre più insoliti del calciatore del Barcellona avrebbe deciso di assoldare un gruppo di professionisti i quali, non solo avrebbero seguito il difensore nei suoi spostamenti ma, avrebbero anche spiato le sue conversazioni con l'amante. E proprio da queste sarebbe trapelato che Piquè era solito definire la donna con cui intratteneva una relazione segreta come sua "first lady".

Naturalmente i diretti interessati non hanno in alcun modo confermato o smentito queste notizie. Si sa solo con certezza che Piquè ha ormai lasciato l'abitazione che condivideva con Shakira, e abbandonandosi a moltissimi eccessi in questa nuova vita da scapolo.

La nuova fiamma del calciatore al momento è ancora ignota, i media riportano che si tratta di una ventenne ma per non turbare il già complesso equilibrio familiare, Piquè preferirebbe mantenere ancora il riserbo sulla questione. Nonostante il tradimento tra l'altro, Shakira avrebbe comunque provato a ricucire il legame, ma ogni suo tentativo sarebbe stato respinto dal catalano. Settimana scorsa i due hanno trascorso insieme alcuni giorni in Repubblica Ceca, dove Milan è stato impegnato nella supercoppa di baseball under 10 ma, pare che sia in corso una delicata battaglia legale per l'affidamento dei bambini.

E mentre Piquè si goda la sua nuova giovane compagna, sul web non si fa altro che parlare dell'amore di Henry Cavill per Shakira, dopo che un video di qualche tempo fa è tornato a circolare in maniera virale