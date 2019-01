Shameless 9: online il trailer della premiere di metà stagione

In attesa della release italiana della nona stagione, Showtime ha diffuso via Twitter il primo trailer per la mid-season premiere di Shameless che andrà in onda negli Stati Uniti. Trovate il trailer in calce alla notizia.

In questa stagione il fervore politico colpisce il lato sud, e i Gallagher vogliono farsi giustizia con le loro mani. Frank vede un'opportunità in una campagna politica e decide di supportare i lavoratori malrappresentati del South Side. Fiona intanto cerca di trarre qualcosa dal suo appartamento e farà una mossa molto rischiosa. Lip si distrae dai problemi della sobrietà accogliendo la nipote di Eddie, Xan. Ian affronta le conseguenze dei suoi crimini mentre il movimento Gay Jesus prende una svolta distruttiva. Debbie combatte per la parità di retribuzione e contro le molestie, e i suoi sforzi la portano a una realizzazione inaspettata. Carl punta a West Point e si prepara alla vita da cadetto. Liam deve sviluppare nuove abilità per sopravvivere al di fuori dei comodi muri della scuola privata. Kevin e V provano a crescere i gemelli gestendo l'Alibi, nel tentativo di trasformare il bar in un business socialmente utile.

Tornano nel cast della serie William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton, Steve Howey, Emma Kenne, Richard Flood e Christian Isaia, con Emmy Rossum e Cameron Monaghan che nei mesi scorsi hanno annunciato il proprio addio allo show.

La nona stagione di Shameless tornerà su Showtime il 25 gennaio.