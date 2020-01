Shameless: arriva il teaser trailer dell'ultima stagione!

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Shameless per una stagione finale Showtime ha diffuso il primo trailer dell'undicesima stagione. Pronti a tornare nella folle vita dei Gallagher?

Non sarà certo facile dire addio ai Gallagher e ai loro amici. La serie ha trattato per ben dieci stagioni le vicende della famiglia di Chicago, tra problemi d'alcol, figure familiari assenti e drammi adolescenziali, il tutto con una notevole dose di ironia.

Con il trailer dell'undicesima stagione possiamo riprendere la storia da dove l'avevamo lasciata. Assistiamo infatti al matrimonio tra Ian Gallagher e Mickey Milkovich; ai problemi di Lip, che dovrà convincere la propria ragazza, con la quale ha avuto un bambino, a restare in città; a nuovi guai di Debbie con la legge. Inoltre, non poteva mancare Frank che nel video annuncia una nuova festa alla casa dei Gallagher: siamo sicuri che avrà modo di architettare uno dei suoi fallimentari piani anche in questa stagione.

Ovviamente, all'appello manca Fiona Gallagher, personaggio storico di Shameless. Emmy Rossum aveva abbandonato la serie durante la nona stagione e Fiona si era trasferita in cerca di nuova fortuna.

"Certe cose durano per sempre, Shameless non è una di queste. Preparatevi per l'ultima chiamata", recita lo slogan nel trailer. Speriamo che anche questa serie riesca a concludersi in maniera soddisfacente e a chiudere il cerchio iniziato ormai nove anni fa.