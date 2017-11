Shameless: il canale Showtime rinnova la serie per una nona stagione

Gli abbonati Showtime non proveranno certamente vergogna nello scoprire che la serie Shameless , tra le più lunghe e performanti del canale, è stata rinnovata per un nona stagione. La notizia arriva quasi in concomitanza con la première dell'ottava stagione, andata in onda negli U.S.A. Domenica scorsa.

Un interessante rapporto sul rinnovo di Shameless arriva da Deadline, che descrive nel dettaglio il successo di ascolti ottenuto dalla première dell'ottava stagione della serie, andata in onda Domenica. Nello specifico, la prima puntata ha avuto 1,86 milioni di telespettatori, diventando la première più vista dalla stagione 3.

Questo è un significativo miglioramento del 50 percento rispetto alla precedente settima stagione, che ha spinto il canale a rinnovare in fretta e furia la serie. il presidente di Showtime Network e CEO, David Nevins, ha dichiarato in merito:

"Per quanto risulti difficile per ogni show mantenere spettatori nell'attuale panorama televisivo, Shameless continua ad aggiungerne. Ma non è certo un mistero perché. La reputazione della serie per i ricchi e risonanti personaggi e per la profonda -e profondamente intricata- commedia ha attirato non solo gli spettatori di lunga data, ma un pubblico in costante crescita. E, creativamente parlando, la stagione iniziata questa Domenica è più forte che mai."

lo showrunner della serie John Wells (ER), che ha adattato lo show britannico omonimo di Paul Abbott, ha espresso gratitudine per il network nella sua breve dichiarazione. Showtime può probabilmente attribuire gran parte del successo dello show al suo pubblico più giovane, avendo il più alto numero di giovani spettatori di qualsiasi altra serie, ma aiuta certamente anche il fatto che Shameless sia interamente visionabile sulla piattaforma streaming Netflix.

La notizia del rinnovo è però accompagnata dal triste arresto di uno degli attori della serie. Il diciottenne Ethan Cutkosky, che interpreta il secondo più giovane Gallagher, è stato arrestato per guida in stato d'ebrezza.

Quando si dice dedizione al lavoro