Shameless: Emmy Rossum a sorpresa annuncia che lascia la serie!

In un annuncio a sorpresa, la star di Shameless Emmy Rossum ha scritto su Facebook che lascerà a serie Showtime dopo nove stagioni. Potete leggere il suo post dopo il salto.

"È una cosa difficile da esprimere a parole, sono sentimenti. Ma ci proverò.

Questa attività è sempre un'avventura, piena di esperienze e opportunità di raccontare storie. Di solito da attori, ogni pochi mesi, si viaggia verso un nuovo posto, si inizia un nuovo progetto, si costruisce un nuovo personaggio, si imparano nuovi ritmi, si fanno nuove battute con i membri del cast e la crew, si fanno nuove amicizie.

Fin da quando "Shameless" è entrato nella mia vita, 8 anni fa, ho vissuto la vita transitoria e meravigliosa dell'attore. E non mi ero mai resa conto di quanto realmente desiderassi quel tipo di continuità che questo spettacolo mi ha regalato. E che ha regalato a tutti noi che ci lavoriamo. Stagione dopo stagione ero stupida dal rivedere gli stessi volti. E non è solo perché è uno spettacolo meravigliosamente scritto, meravigliosamente stratificato. Ci sono queste connessioni reali, vere amicizie, che si sono consolidate stagione dopo stagione.

Vedete, nella vita reale, a differenza di Fiona, sono figlia unico. Non ho mai avuto una grande famiglia. Ed essere parte della strampalata famiglia Gallagher è qualcosa che ho sempre sognato. Ma anche fuori dal set, sembra reale. Abbiamo visto crescere i bambini in esseri umani forti, talentuosi e indipendenti. Ho insegnato ad Emma a radersi le gambe. Ero lì quando Ethan ha imparato a guidare. Shanola e Jeremy, Joan e Bill hanno ballato al mio matrimonio a New York l'anno scorso. Il nostro impavido condottiero John Wells fortunatamente ha tenuto Sam e me su quelle sedie sgangherate durante l'hora. Ho trascorso i giorni festivi ebraici nel tempio con David Nevins e la sua meravigliosa moglie e figli. Sembra davvero una famiglia.

Questo tipo di stabilità, questa famiglia, mi ha nutrito e mi ha fatto sentire abbastanza al sicuro da decidere di fare un passo avanti e crescere creativamente. Il modo in cui John Wells mi ha incitata come attrice e, più recentemente, come regista e autrice è stato un onore e un privilegio da ricevere.

Abbiamo realizzato oltre 100 ore di televisione. Non è un'impresa da poco. C'è un nuovo studio che dice che ci vogliono 100 ore per diventare amici con qualcuno. I Gallagher sono stati nei salotti della gente per 100 ore. Quindi, ha senso. Possiamo sentire la vostra connessione con noi, con questi personaggi. In aeroporto, nei ristoranti, per strada, quando la gente mi chiama "Ciao Fiona" "Oh mio Dio, è Lip" o "Fottiti Frank!" ... è bello.

L'opportunità di interpretare Fiona è stata un regalo. Ci sono pochi personaggi, femminili così stratificati e dinamici. Lei è una madre leone, feroce, imperfetta e sessualmente libera. È ferita, vulnerabile, ma non si arrenderà mai. Vive una grande crisi economica ma si rifiuta di essere depressa. Lei è piena di risorse. Lei è fedele. Lei è coraggiosa. Lo sapevo nel momento in cui leggevo la sceneggiatura del pilot che questo era qualcosa di diverso, questo era veramente qualcosa di speciale. Ho preparato instancabilmente l'audizione con il mio coach Terry Knickerbocker. Ho raggiunto il posto dove dovevo fare il provino correndo sotto la pioggia, ero un disastro quando sono arrivata. Durante la mia terza audizione, quando ho ottenuto la parte, mi sono messa a urlare e saltare dalla gioia. per farla semplice, gli ultimi otto anni sono stati i migliori della mia vita.

Malcolm Gladwell dice che ci vogliono 10.000 ore per diventare veramente bravi in ​​qualcosa. Per diventare di livello mondiale. Bene con il mio calcolo, 100 episodi, 7 giorni per episodio (più le settimane di Chicago), 12 ore al giorno, siamo a circa 10.000 ore. Quindi immagino che finalmente siamo bravi, almeno in ​​questo. Posso dire con certezza che questo cast e la troupe, che sono stata davvero onorata di conoscere, sono tutti di livello mondiale. Sono orgogliosa e sono piena di gratitudine per aver potuto lavorare con loro.

So che continuerete senza di me, per ora. Ci sono un sacco di storie dei Gallagher da raccontare. Farò sempre il tifo per la mia famiglia. Cercate di non pensare che me ne sono andata, pensatemi mentre cammino in fondo all'isolato.

Con amore, sempre."