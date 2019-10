Shameless: Mary Kay Place e Elizabeth Rodriguez nel cast della decima stagione

Secondo quanto riportato da Deadline, Mary Kay Place e Elizabeth Rodriguez si sarebbero unite al cast della decima stagione di Shameless, la serie adattata dall'omonima britannica da John Wells.

La decima stagione di Shameless sarà trasmessa da Showtime a partire dal 10 novembre prossimo; la Place è nota per aver vinto un Emmy per la sua interpretazione in Mary Hartman, Mary Hartman negli anni '70, e di recente ha fatto parte del cast di The Romanoff di Amazon Prime Video e di Black-ish ed è comparsa in tre episodi di Grace and Frankie con Jane Fonda e Lily Tomlin; la Rodriguez, che invece ricorderete per la parte di Aleida Diaz in Orange Is the New Black (da poco conclusasi su Netflix), è apparsa anche in Fear of the Walking Dead e nelle sei stagioni di Power, mentre nel 2011 è stata nominata al Tony Award per The Motherf*cker With the Hat.

La decima stagione di Shameless vedrà l'attesissimo ritorno di Noel Fisher (Mickey Milkovich) nello show, mentre sarà anche la prima stagione senza Emmy Rossum (Fiona), che lo scorso anno aveva annunciato il suo addio alla serie.

Shameless riprenderà sei mesi dopo gli eventi della nona stagione e stando alla sinossi ufficiale Frank cercherà di sfruttare il suo infortunio alla gamba per collezionare più prescrizioni possibili e entrerà così in contatto con un vecchio amico. Nel frattempo Debbie, incoraggiata dai 50,000 dollari lasciati da Fiona, si ergerà come nuova matriarca per guidare la casa dei Gallagher con il pugno di ferro.

Inoltre, Lip esplorerà la sua relazione con Tami (interpretata dalla nuova nuova series regular Kate Miner) mentre Ian e Mickey riaccenderanno la loro storia d'amore in prigione sia come compagni di cella che come amanti. Infine il giovane Carl dovrà decidere cosa fare della propria vita finita la scuola militare e di ritorno nel Sud e Liam avrà intenzione di imparare di più della storia e della cultura nera sotto la guida di V.