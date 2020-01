Shameless rinnovata per l'undicesima ed ultima stagione: l'inizio della fine

Shameless è appena stata riconfermata e con l'undicesima stagione la fortunata ed irriverente serie prodotta da Showtime chiuderà i battenti e, ahinoi, è ufficiale: dovremo dire addio ai Gallagher.

L'annuncio è stato fatto proprio nelle ultime ore e insieme all'avviso di "chiusura attività" c'è stato anche quello riguardante la data d'uscita: la premiere di Shameless 11 avverrà tra pochi mesi, in estate.



Con ancora due episodi mancanti alla fine della decima stagione non sappiamo proprio cosa aspettarci o come questi ultimi prepareranno il terreno alle prossime (dis)avventure, ma lo scorso novembre lo sceneggiatore John Weel aveva dichiarato:



"Continuerò con questo show finché i membri del cast vorranno. L'economia del nostro Paese si rifiuta di smettere di darci materiale di cui farci beffa. Finora il cast è stato entusiasta di procedere su questo percorso, ma non si sa mai, ad un certo punto gli attori o il cast possono dirmi di averne abbastanza e quello sarà il momento in cui diremo addio ai Gallagher. Non avrei mai creduto di vedere trasmesso anche un solo minuto, quindi ogni secondo in più è stata una benedizione."

Sembra che il fatidico momento sia giunto: possiamo sperare in un finale col botto? Probabile! Anzi, con cast come quello formato da William Macy (Frank Gallagher), Ethan Cutkosky (Carl Gallagher), Steve Howey (Kevin Ball), Emma Kenney (Debbie Gallagher), Cameron Monaghan (Ian Gallagher), Jeremy Allen White (Lip Gallagher), Noel Fisher (Mickey Milkovich) e Christian Isaiah (Liam Gallagher), i fuochi d'artificio sono d'obbligo!