Shameless: il ritorno di Noel Fisher per la decima stagione

È stato annunciato lo scorso giovedì il ritorno di Noel Fisher per la decima stagione di Shameless, con un tweet scritto in modo da far sembrare che l’account della serie fosse stato hackerato dai fans.

Il nome dell'account infatti è stato modificato in "Shameless ritornerà con NOEL FISHER" e la foto del profilo è stata sostituita con un'immagine dell’attore nell’atto di stringere un pugno. La foto di copertina è stata inoltre trasformata in una raccolta di immagini dello stesso Noel Fisher nella serie, insieme alla scritta Ridateci Mickey - il suo personaggio nello show.

Mickey era stato visto per l’ultima volta nella stagione 8, come compagno di cella di Ian (Cameron Monaghan), quando quest’ultimo fu mandato in prigione per aver fatto esplodere un furgone come atto di protesta. Alla fine della settima stagione, Mickey avrebbe dovuto in Messico dopo essere sfuggito agli agenti federali, ma aveva invece patteggiato ed era finito dentro. Nella stagione 9, invece, non è apparso in nessun episodio.

Nello scorso gennaio, dopo il rinnovo di Shameless per la decima stagione, era stato confermato anche il ritorno di Cameron Monaghan, nonostante lui stesso avesse già annunciato l’addio alla serie dopo la stagione 9. Sul ritorno di Fisher, invece, non c’era stato finora alcun annuncio.

Monaghan ha commentato così la notizia su Twitter: "Sono contento di poter finalmente dire: Bentornato a #Shameless, Noel Fisher. Mi sei mancato, amico mio. "