Shameless: rivelata la data di uscita della decima stagione

Insieme al primo trailer di Kidding 2, Showtime ha rivelato la data di uscita dell'attesa decima stagione di Shameless dopo il rinnovo avvenuto lo scorso gennaio nonostante l'addio di Emmy Rossum.

I Gallaghers faranno ufficialmente il loro ritorno il prossimo 3 novembre, negli Stati Uniti infatti andranno in onda subito prima della dramedy con Jim Carrey.

Prima stagione senza Fiona dopo che ha lasciato Chicago sul finale dello scorso episodio, la serie riprenderà sei mesi dopo e stando alla sinossi ufficiale "Frank cercherà di sfruttare il suo infortunio alla gamba per collezionare più prescrizioni possibili e entrerà così in contatto con un vecchio amico". Nel frattempo "Debbie, incoraggiata dai 50,000 dollari lasciati da Fiona, si erge come nuova matriarca per guidare la casa dei Gallagher con il pugno di ferro."

Dal canto suo "Lip esplora la sua relazione con Tami (interpretata dalla nuova nuova series regular Kate Miner)" mentre "Ian e Mickey riaccendono la loro storia d'amore in prigione sia come compagni di cella che come amanti." Infine il giovane Carl "deve decidere cosa fare della propria vita finita la scuola militare e di ritorno nel Sud" mentre Liam "ha intenzione di imparare di più della storia e della cultura nera sotto la guida di V".