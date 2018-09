Shameless: William H. Macy si aspettava l'uscita di scena di Emmy Rossum

Da qualche giorno i fan di Shameless hanno ricevuto ufficialmente la notizia che non avrebbero mai voluto avere. Showtime e il produttore esecutivo John Wells hanno annunciato l'addio alla serie di Emmy Rossum al termine della nona stagione. In queste ore sono arrivate le prime dichiarazioni di William H. Macy, patriarca della famiglia Gallagher.

"Ce l'aspettavamo" ha commentato Macy "Quando si arriva alla nona stagione può essere scoraggiante andare avanti. Trovo difficile pensare a come sarebbe la vita senza Shameless. Può essere eccitante ma anche spaventoso. Emmy è ancora molto giovane e penso abbia fatto la scelta giusta, ha anche uno show di cui è produttrice esecutiva e vuole allargare i suoi orizzonti. Inoltre si è appena sposata e le auguro ogni bene. Non vedo l'ora di vedere cosa farà".

Emmy Rossum aveva spiegato in lungo post su Facebook le ragioni della scelta di lasciare la serie. Una scelta confermata poi dal responsabile programmazione Showtime, Gary Levine.

Emmy Rossum interpreta in Shameless la primogenita dei Gallagher, Fiona, vero e proprio punto di riferimento del nucleo familiare.

Dal 2011, anno in cui ha debuttato lo show, Emmy Rossum ha diretto anche due episodi e ha superato momenti di tensione a causa di alcune divergenze salariali con Warner Bros TV, poi superate.

La nona stagione di Shameless debutterà il 9 settembre, con quattordici episodi al posto dei canonici dodici, divisi in due parti.