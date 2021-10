Marvel, in arrivo due spin-off per Monica Rambeau e Xialing? Il rumor fa sognare i fan

A poche ore dall'annuncio sullo spin-off dedicato ad Agatha Harkness, dal web arrivano nuovi promettenti rumor dedicati al futuro de Marvel Cinematic Universe ed in particolare ad alcuni spin-off legati a WandaVision e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Secondo un rapporto pubblicato da Daniel RPK, l'account gestito dal popolare scooper Daniel Ritchman, da sempre vicino al mondo Marvel e in passato fonte attendibile di numerose anticipazioni, i Marvel Studios sarebbero a lavoro su una serie stand-alone dedicata a Monica Rambeau e un'altra incentrata sull'organizzazione dei Dieci Anelli: la seconda, in particolare, avrebbe come protagonista Xialing, la sorella di Shang-Chi interpretata dall'attrice Meng'er Zhang, vista per l'ultima volta nella seconda scena post-credit di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (durante la quale guarda caso era proprio intenta a prendere le redini dell'organizzazione).

Lo scenario aperto dall'indiscrezione pubblicata da Ritchman è quanto mai intrigante, oltre che plausibile: per quanto riguarda Monica Rambeau, è altamente probabile che il personaggio avrà un futuro anche dopo gli eventi di The Marvels, film per il cinema col quale divieterà lo schermo con Captain Marvel e Ms. Marvel/Kamala Khan (la quale ha già a sua volta una serie tv pronta a sbarcare su Disney+), mentre espandere l'universo di Shang-Chi e dei Dieci Anelli sul servizio di streaming on demand con una serie dedicata a l'organizzazione di Xialing lascerebbe campo libero al sequel cinematografico di Shang-Chi, che a quel punto potrà dedicarsi ad altre questioni.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti, guardate i nuovi video dal dietro le quinte di Shang-Chi.