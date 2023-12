Shannen Doherty fu licenziata da Streghe per volere di Alyssa Milano? 'È lei o me'

L'allontanamento di Shannen Doherty da Streghe fu un vero e proprio trauma per i fan del popolarissimo show, che per anni hanno creduto che fosse stata l'attrice stessa a prendere le distanze dalla serie: quanto saltato fuori durante l'intervista rilasciata da Doherty a Holly Marie Combs, però, ci racconta una storia diversa.

Doherty, che già durante la prima parte dell'intervista aveva accusato Alyssa Milano di averle fatto mancare il supporto femminile all'epoca, ha prima di tutto precisato di esser stata effettivamente licenziata dalla produzione: "Voglio chiarire che non c'è rancore da parte mia. [...] Ne parlo perché è una domanda che mi viene posta regolarmente da ogni fan: 'Perché te ne sei andata?' [Il mio addio] è una delle più grandi leggende metropolitane lì fuori" sono state le parole dell'attrice.

A rincarare la dose è stata proprio Combs, che ha raccontato di aver avuto una discussione con uno dei produttori della serie poco dopo il licenziamento di Doherty: "Gli chiesi: 'Perché riassumerla dopo 90210 per poi licenziarla di nuovo?' E lui mi disse: 'Non volevamo farlo, siamo stati messi all'angolo. Ci è stato detto 'è me o lei'. Alyssa Milano ha minacciato di denunciarci per aver creato un ambiente lavorativo ostile'". Vedremo, a questo punto, se la diretta interessata vorrà rispedire al mittente le accuse.