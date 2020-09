Shannen Doherty, la star di Beverly Hills combatte ancora con il cancro al quarto stadio

Gli appassionati di Beverly Hills sono rimasti molto rattristati in seguito al ritorno della malattia di Shannen Doherty: l'attrice è sempre stata molto trasparente con il suo pubblico e ora è tornata a parlare della sua complicata situazione.

"Non mi sono ancora seduta a scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre e voglio che mio marito capisca quel che rappresenta per me", ha dichiarato in un'intervista per Elle Magazine.

L'attrice ha dovuto affrontare le conseguenze del tumore al seno, un grave problema che sembrava essere stato superato qualche anno fa, e che si è riaffacciato proprio nel 2020. Per questo ha pensato anche di registrare alcuni video messaggi da lasciare ai suoi cari:

“Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile. La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri dieci o quindici anni”.

Doherty ha inoltre dichiarato di dover prestare particolare attenzione in questo periodo di pandemia, ma è decisa ad affrontare il tutto con spirito positivo. Per saperne di più sulla serie che ha lanciato la carriera dell'attrice vi rimandiamo allo speciale su Beverly Hills.