Shannon Wilcox è morta: addio alla star di Dallas

È morta Shannon Wilcox, veterana attrice prolifica sia nel mondo del piccolo che del grande schermo, e principalmente nota per il suo ruolo in Dallas e per essere apparsa in diversi film diretti dal regista Garry Marshall. Aveva 80 anni. Un post pubblicato oggi su Legacy.com ha specificato che latrice è morta il 2 settembre scorso a Los Angeles.

Solo ad agosto era morto David Jacobs, il creatore di Dallas. La Wilcox ha accumulato più di 75 ruoli durante i suoi 45 anni di carriera. È apparsa come guest star in TV in show come Hawaii Five-O, Cagney & Lacey, Magnum, P.I. e L.A. Law e NCIS, The Neighborhood e Grey's Anatomy. Tra i suoi numerosi film ai quali ha preso parte ricordiamo Frankie and Johnny di Garry Marshall, Exit to Eden, Dear God, The Other Sister, Raising Helen e Pretty Princess e il suo sequel.

Tra gli altri film ricordiamo Runaway Bride, Seven, For the Boys, Legal Eagles ed è stata la madre del personaggio di Elisabeth Shue in Karate Kid.

Ha anche recitato accanto a Willie Nelson e Kris Kristofferson nel musical Pic Songwriter del 1984. I ruoli più noti della Wilcox sul piccolo schermo sono stati quello ricorrente di Anita in cinque episodi della serie originale Dallas e la partecipazione regolare a Buck James, un dramma medico con Dennis Weaver andato in onda per una stagione sulla ABC nel 1987-88.

Dallas debuttò nel 1978 e andò in onda per 14 stagioni fino al 1991. Un successo indiscusso, soprattutto con la quarta, la quinta e la sesta stagione in vetta alle classifiche delle serie più viste di sempre. Nel 2012 venne realizzata anche una serie sequel di Dallas. In seguito venne prodotta anche California, che era lo spin-off di Dallas, con il quale la rete riuscì a bissare il successo della serie madre.

Gli ultimi ruoli nella carriera della Wilcox sono state le sue partecipazioni alle serie Smartphone Theatre e a Grey's Anatomy.