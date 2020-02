Shanola Hampton protagonista della serie TV di NBC basata su Night School

Il film del 2018, Night School avrà un adattamento televisivo a opera di NBC. Per il ruolo di attrice protagonista è stata scelta Shanola Hampton che farà parte del cast dell'episodio pilota.

Nelle ultime settimane gli episodi pilota sono stati al centro dell'attenzione per l'azienda televisiva statunitense. Dopo l'annuncio del pilota di Ordinary Joe e quello della serie Debris, con Jonathan Tucker, ecco arrivare quello che potrà contare sulla presenza dell'interprete di Veronica Fisher in Shameless.

Così come l'omonimo film diretto da Malcolm D. Lee, Night School - arrivato in Italia con il titolo La scuola serale - vede un gruppo di persone adulte che ritorna sui banchi di scuola per poter completare definitivamente gli studi. Assisteremo al modo di relazionarsi tra i diversi personaggi sia all'interno della scuola sia all'esterno.

Shanola Hampton interpreterà Carrie Dawes, un insegnante liceale dal carattere deciso e che non ha nessun problema a gestire persone dal carattere sopra le righe. La serie ha tra i suoi produttori esecutivi Christopher Moynihan, Will Parker, Kevin Hart e lo stesso Lee per Universal Television. Quest'ultimi sono stati produttori del film originale, con Hart che ha anche fatto parte del cast.

Cosa ne pensate di questo adattamento televisivo? Vi ricordiamo infine che NBC prenderà parte anche alla serie sulla vita di Dwayne Johnson, intitolata Young Rock.