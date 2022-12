Shantaram: Apple TV cancella a sorpresa la serie con Charlie Hunnam dopo una stagione!

Nonostante la presenza di un attore affermato come Charlie Hunnam e il budget considerevole in grado di donarle quel fascino internazionale e multi-etnico, Apple ha deciso di cancellare dopo appena una stagione Shantaram, la serie tratta dall'omonimo best-seller di Gregory David Robert e sulla quale la piattaforma aveva investito parecchie risorse.

Shantaram segue la storia di un fuggitivo, interpretato da Charlie Hunnam, durante gli anni '80 a Bombay, in India. La cancellazione non è così casuale, dato che la serie non ha avuto un grande seguito come Apple sperava, e come altre sul servizio di streaming avevano fatto in precedenza. Apple ha diffuso in streaming il finale di stagione di Shantaram oggi 16 dicembre 2022, che fungerà a questo punto da finale. Quindi la notizia della cancellazione dello show è arrivata ancora prima della consueta fine della programmazione.

Lo show segue le vicende di "un fuggitivo di nome Lin Ford (Hunnam) che cerca di scomparire nella vibrante e caotica Bombay degli anni '80. Solo in una città a lui per niente familiare, Lin fatica a scappare dai guai in cui si è cacciato. E dopo aver perso per una donna enigmatica e intrigante (Karla, interpretata da Antonia Desplat), Lin dovrà scegliere tra liberta e amore (e le complicazioni che ne seguiranno)".

La serie tv basata sul romanzo di Gregory David Roberts vede nel cast, tra gli altri, anche Luke Pasqualino, Sujaya Dasgupta, David Field, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Shubham Saraf, Matthew Joseph, Vincent Perez, Alexander Siddig e Rachel Kamath, ed è scritta e prodotta da Steve Lightfoot (Hannibal,The Punisher), che ne è anche lo showrunner e co-creatore assieme a Nicole Clemens, Andrea Barron, Steve Golin, Eric Warren Singer e Justin Kurzel.

Prossimamente vedremo Charlie Hunnam in Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder girato per Netflix; le riprese di Rebel Moon si sono da poco concluse.