Shantaram, Charlie Hunnam è in cerca di redenzione nel trailer della serie Apple TV+!

Trasporre un romanzo molto amato è sempre un rischio non indifferente: quando quel romanzo tratta tematiche forti con la profondità di Shantaram, poi, il materiale è di quelli da maneggiare con estrema cura. La speranza è che dalle parti di Apple ne siano consapevoli: il primo trailer dello show, comunque, lascia ben sperare in tal senso.

Il trailer arriva a poche settimane di distanza dalla prima foto ufficiale di Shantaram, che ritraeva Charlie Hunnam in sella a una moto: una scena che si ripete anche in questo attesissimo trailer, nel quale vediamo quindi la star di Sons of Anarchy nei panni di Lin Ford, protagonista dai tratti fortemente autobiografici del best seller di Gregory David Roberts.

Adrenalinico al punto giusto, il trailer ci mostra un Lin Ford in perenne fuga da un passato misterioso e tutt'altro che tranquillo: il nostro si è recato a Bombay alla ricerca di un nuovo inizio, ma dopo aver conosciuto una misteriosa donna di nome Karla si ritroverà coinvolto in una serie di situazioni che lo porteranno a dover scegliere tra amore e libertà in un tormentato percorso di rinascita.

Shantaram sbarcherà su Apple TV+ il prossimo 14 ottobre al ritmo di un episodio a settimana e includerà nel cast anche Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.