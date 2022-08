Shantaram, primo sguardo dalla serie di Apple TV+ con Charlie Hunnam: quando uscirà?

La serie di Apple TV con protagonista Charlie Hunnam, Shantaram, si presenta con una prima immagine ufficiale. Scopriamo quando arriverà sugli schermi.

L'attore di Sons of Anarchy Charlie Hunnam torna in sella a una moto nella prima immagine ufficiale di Shataram (che trovate in calce alla notizia), la nuova serie tv targata Apple TV+ che debutterà in autunno sulla piattaforma streaming.

È stato infatti annunciato che Shantaram arriverà il 14 ottobre su Apple TV+, con i primi tre episodi come parte della premiere (come di consueto per le serie della piattaforma), mentre il resto degli episodi verrà distribuito settimanalmente ogni venerdì fino al 16 dicembre.

La serie tv basata sul romanzo di Gregory David Roberts vedrà nel cast, tra gli altri, anche Luke Pasqualino, Sujaya Dasgupta, David Field, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Shubham Saraf, Matthew Joseph, Vincent Perez, Alexander Siddig e Rachel Kamath, ed è scritta e prodotta da Steve Lightfoot (Hannibal,The Punisher), che ne è anche lo showrunner e co-creatore assieme a Nicole Clemens, Andrea Barron, Steve Golin, Eric Warren Singer e Justin Kurzel.

Lo show segue le vicende di "un fuggitivo di nome Lin Ford (Hunnam) che cerca di scomparire nella vibrante e caotica Bombay degli anni '80. Solo in una città a lui per niente familiare, Lin fatica a scappare dai guai in cui si è cacciato. E dopo aver perso per una donna enigmatica e intrigante (Karla, interpretata da Antonia Desplat), Lin dovrà scegliere tra liberta e amore (e le complicazioni che ne seguiranno)".