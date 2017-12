Shantel VanSanten arriva nella quarta stagione della serie tv Scorpion!

Interpretando l'ex disegna il punto in questa foto esclusiva didel primo episodio del 2018 di, serie tv dellaattualmente alla sua quarta stagione.

Come riportato da TVLine, la star di Shooter/One Tree Hill si ripresenterà durante la seconda metà della quarta stagione di Scorpion, come la fidanzata di sempre di Toby, Amy, che ora è sposata con la sua nemesi, la psicologa-pop Quincy Berkstead (Jeff Galfer).

Amy è descritta come una geniale genetista che Toby incontrò mentre frequentava la Harvard Medical School. Anche se ha interrotto il fidanzamento a causa del gioco d'azzardo e dell'immaturità di Toby, lei (per ovvi motivi) ha ancora un effetto sulla sua ex, nonostante tutti questi anni passati.

Dopo il nuovo episodio di questo lunedì, Scorpion riceverà il suo finale autunnale (midseason) il 18 Dicembre. VanSanten farà il suo debutto nell'episodio 13, intitolato "The Bunker Games" che andrà in onda il 15 gennaio, dopo le vacanze.