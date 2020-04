Sharkdog, Netflix ordina lo sviluppo della serie animata per ragazzi

Deadline riporta che Netflix unirà le proprie forze con ViacomCBS International Studios (VIS) per la produzione di Sharkdog, una serie animata per ragazzi che vede per protagonisti un bambino e il suo migliore amico, metà squalo e metà cane.

Al momento, il colosso dello streaming ha ordinato una prima stagione composta da 20 episodi dalla durata di circa 7 minuti. Il creatore dello show è Jacinth Tan, il quale potrà contare sullo studio di animazione, con sede a Singapore, One Animation. Si tratta del primo prodotto animato, previsto per un pubblico internazionale, che vede la collaborazione di Netflix e Vis e la prima stagione dovrebbe essere pubblicata nel corso del 2021.



Lo show seguirà le vicende di Max, un bambino di 10 anni, e per l'appunto Sharkdog, un simpatico incrocio tra cane e squalo, dall'appetito smisurato. Beatamente ignaro della propria forza, ma anche della propria furtività, Sharkdog combinerà spesso dei disastri, lasciandosi una scia di caos alle spalle. Ma, come ogni cane che si rispetti, sarà anche il migliore amico di Max.

Restando in tema di prodotti dedicati a un pubblico più giovane, ricordiamo che le varie piattaforme di streaming presentano diverse offerte interessanti. Se siete in cerca di consigli, vi segnaliamo alcune serie e cartoni su Netflix per bambini fino a 10 anni e una selezione di cartoni animati su Amazon Prime per bambini fino ai 10 anni.