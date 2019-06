Sharon Klein nuova Executive VP dei casting per i Disney TV Studios e FX Entertainment

Negli ultimi 18 anni, Sharon Klein è stata a capo dei processi di casting della 20th Century Fox. Adesso, sarà il Vice Presidente Esecutivo della divisione casting di tutte le compagnie racchiuse sotto l'egida dei Disney Television Studios, così come supervisionerà le produzioni targate FX e FX Productions.

Oltre ad essere responsabile dei casting di tutti i pilot e di tutte le serie tv in programma, la Klein si occuperà di identificare talenti per eventuali futuri accordi, e sarà a capo dei processi di scelta e delle strategie di gestione dei talenti per le varie compagnie.

"Sharon è semplicemente la migliore nel campo, e abbiamo già raccolto i benefici del suo gusto superbo in fatto di casting, delle sue grandi capacità di relazione e della sua comprovata abiltà di identificare talenti emergenti." Avrebbe dichiarato il presidente dei Disney Television Studios, Craig Hunes. "È anche stata una grande risorsa per FX nei progetti che abbiamo portato avanti insieme, e quando Eric [Schrier] ha espresso interesse nel voler creare un ruolo simile per lei a FX e FXP, abbiamo immediatamente capito che sarebbe stata una mossa astuta e vantaggiosa per tutti. Questo è solo un ulteriore esempio delle opportunità e delle collaborazioni che ora siamo in grado di avere grazie alla nostra nuova struttura corporativa".

E ha aggiunto il Presidente di FX Entertainment, Eric Schrier: "È da anni che siamo ammiratori dell'operato di Sharon per quanto i nostri progetti in collaborazione con TCFTV e Fox 21 Television Studios, che hanno tutti potuto beneficiare del suo talento straordinario. È una delle migliori casting executive in giro, e siamo entusiasti di averla a bordo per tutti gli show originali targati FX".

Probabilmente, non è azzardato ipotizzare che ulteriori spostamenti o cambiamenti a livello di personale avranno luogo nei prossimi mesi, dato che il riassetto gestionale e creativo sembra essere ancora in corso per le due compagnie.