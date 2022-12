Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, dimessa dall'ospedale dopo grave emergenza medica

Sharon Osbourne è uscita dall'ospedale ed è a casa in convalescenza dopo l'emergenza medica verificatasi venerdì scorso. Il figlio, Jack Osbourne, ha confermato la notizia a TMZ, dicendo che i medici le hanno concesso di tornare a casa date le sue condizioni, che non sono state specificate. La produttrice dovrebbe ora rimettersi completamente.

Sharon Osbourne stava girando le scene di Night Of Terror quando è avvenuto l'incidente. L'attrice si è sentita male sul set mentre era in corso una ripresa televisiva con al centro il paranormale, venerdì sera a Santa Paula, in California, ed è stata trasportata d'urgenza in un ospedale vicino.

Secondo quanto riportato da TMZ, la Osbourne, 70 anni, stava effettuando delle riprese presso il Glen Tavern Inn di Santa Paula, una location che in passato è stata protagonista del programma Ghost Adventurers di Travel Channel. Non è stato reso noto se fosse presente davanti alla telecamera quando si è verificato l'incidente.

I vigili del fuoco della contea di Ventura hanno confermato l'incidente a TMZ. Questo è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì e la Osbourne è stata poi trasportata in ospedale. La sua identità è stata confermata dal capo della polizia di Santa Paula Don Agular.

Sharon ha attraversato un periodo difficile ultimamente. Se avete seguito da vicino le ultime vicende, saprete che si sta prendendo cura del marito - la leggenda del rock 'n roll Ozzy Osbourne - che soffre del morbo di Parkinson e di altri problemi di salute. In un'intervista strappalacrime a Talk TV - la nuova rete a cui Sharon si è unita - ha dichiarato che a Ozzy gli è stato diagnosticato solo di recente, ma che è "molto preoccupata" per lui. La famiglia è da poco tornata a Los Angeles dopo aver lasciato il Regno Unito.