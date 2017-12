Sharp Objects: Amy Adams nelle prime immagini della serie HBO

Entertainment Weekly ha diffuso in rete le prime due immagini ufficiali di, serie limitata conprotagonista che andrà in onda su HBO.

Il progetto è l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo uscito nel 2006 e scritto dall'autrice americana Gillian Flynn (Gone Girl, Dark Places). La serie segue una reporter che, dopo un breve periodo passato in un ospedale psichiatrico, si ritrova impegnata a indagare sull’omicidio di due ragazze preadolescenti della sua città natale.

La Adams, già vincitrice di due Golden Globe, veste i panni della protagonista della serie e servirà, inoltre, come sua produttrice esecutiva al fianco di Jason Blum, Charles Layton e della stessa Flynn. La serie è stata scritta e sviluppata da Marti Noxon, mentre Jean-Marc Vallée, già regista di Dallas Buyer Club e Wild, si è occupato della regia. Oltre alla Adams, nel cast troviamo Patricia Clarkson, Elizabeth Perkins, Madison Davenport, Chris Messina, Matt Craven , Taylor John Smith e la giovane Sophia Lillis.

La messa in onda è prevista sul canale via cavo americano la prossima estate. La Flynn ha scritto la scenegiatura per il prossimo film di Steve McQueen, Widow, in arrivo anch'esso nel 2018.