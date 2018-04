Sharp Objects, la nuova miniserie di HBO, si mostra nel suo primo trailer

Sharp Objects, la nuova miniserie prodotta da HBO, comincia a mostrarsi grazie al suo primo trailer ufficiale, dal quale traspare con chiarezza l'atmosfera ed il senso costante di incertezza e di inquietudine che permea l'intero show. Purtroppo la storia viene lasciata in secondo piano, ed il filmato non anticipa nulla di quello che vedremo.

La miniserie è tratta dall'omonimo romanzo di Gillian Flynn, ed all'interno del cast sarà presente l'attrice Amy Adams, che vestirà i panni di Camille Parker, una reporter intenta a risolvere un caso misterioso condito da alcuni elementi legati al paranormale. Nelle vicende raccontate la Parker farà ritorno alla casa d'infanzia, che ha dovuto abbandonare diversi anni prima per seguire il caso di un serial killer; questo ritorno sarà molto difficile da gestire, sia a livello psicologico che emotivo, dato anche che la detective ha alle spalle un passato da autolesionista.

La scia di omicidi lasciata dal killer apre quindi la strada per una narrazione che spinge fortemente sul trauma psicologico e sull'instabilità mentale, temi che emergono e prevalgono anche nei pochi minuti dedicati al primo trailer con il quale lo show si presenta al suo futuro pubblico.

Gillian Flynn è anche l'autore di Gone Girl, tradotto in italiano con il titolo L'Amore Bugiardo, il celebre romanzo che ha consacrato il successo dello scrittore anche grazie all'adattamento cinematografico a cui ha lavorato in prima persona, riservandosi la scrittura del plot.