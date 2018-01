Sharp Objects: primo teaser per la serie HBO con Amy Adams

HBO ha diffuso in rete un video teaser in cui vediamo per la prima volta alcuni estratti ufficiali di, serie limitata conprotagonista.

Il progetto è l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo uscito nel 2006 e scritto dall'autrice americana Gillian Flynn (Gone Girl, Dark Places). La serie segue una reporter che, dopo un breve periodo passato in un ospedale psichiatrico, si ritrova impegnata a indagare sull’omicidio di due ragazze preadolescenti della sua città natale.

Nello stesso teaser, possiamo dare un ulteriore sguardo all’attesa seconda stagione di Westworld.

La Adams, già vincitrice di due Golden Globe, veste i panni della protagonista della serie e servirà, inoltre, come sua produttrice esecutiva al fianco di Jason Blum, Charles Layton e della stessa Flynn. La serie è stata scritta e sviluppata da Marti Noxon, mentre Jean-Marc Vallée, già regista di Dallas Buyer Club e Wild, si è occupato della regia. Oltre alla Adams, nel cast troviamo Patricia Clarkson, Elizabeth Perkins, Madison Davenport, Chris Messina, Matt Craven , Taylor John Smith e la giovane Sophia Lillis.

La messa in onda è prevista la prossima estate sul canale via cavo americano a pagamento. La Flynn ha scritto anche la sceneggiatura per il prossimo film di Steve McQueen, Widow, in arrivo anch'esso nel 2018.