Shawn Levy, produttore e regista di Stranger Things, sigla un maxi accordo con Netflix

Il produttore esecutivo e regista di Stranger Things , ha firmato un contratto di quattro anni per ben sette nuove produzioni con. Il nuovo accordo permetterà al regista di produrre nuove serie televisive esclusivamente attraverso la sua società di produzione

Il contratto è nato basandosi sul rapporto che 21 Laps ha fondato con il gigante dello streaming grazie a Stranger Things, creata da Matt e Ross Duffer. La serie è stata recentemente rinnovata per una terza stagione. Levy ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, esprimendo la sua gratitudine nei confronti di Netflix per aver dato una possibilità ad una serie horror di fantascienza guidata da bambini, un rischio che la maggior parte delle altre reti non erano disposti a prendere:

"Non conosco nessuna altra compagnia che avrebbe dato una possibilità ad uno show che parla di bambini e mostri inter-dimensionali, creato da giovani e sconosciuti fratelli gemelli e prodotto dalla compagnia di produzione di un regista. Netflix lo ha fatto, e ha scommesso in grande, ed è stato davvero elettrizzante fare questa corsa sfrenata con partner così eccezionali."

Il vicepresidente Netflix dei contenuti originali, Cindy Holland, ha anche rilasciato una dichiarazione sull'incredibile successo di Levy e 21 Laps e sul nuovo accordo che la compagnia ha firmato:"Shawn e 21 Laps sono narratori coraggiosi e abili che si mettono a rischio sia narrativamente sia allevando grandi e giovani talenti. Hanno un'ammirabile esperienza nel raccontare storie ambiziose che hanno un cuore incredibile e che risuonano con il pubblico di tutto il mondo."

Oltre al nuovo accordo, è stato anche annunciato che Josh Barry, ex capo dello sviluppo teatrale e attuale programmatore presso gli ABC Studios, è stato nominato presidente di 21 Laps Television. Levy ha condiviso la sua visione e l'entusiasmo per il futuro dell'azienda:

"La mia aspirazione per 21 Laps è sempre stata quella di creare contenuti eclettici, audaci, umanisti e sorprendenti. In quanto tale, Netflix è la casa perfetta per noi e per i nostri collaboratori. I miei partner Dan Levine e Dan Cohen, insieme al Presidente della Televisione Josh Barry e al resto dei nostri colleghi di 21 Laps e io, non vediamo l'ora di creare e inaugurare show più singolari nel mondo con questa potente piattaforma e partner."

Oltre alla terza stagione di Stranger Things attualmente in fase di sviluppo, Levy è anche in procinto di dirigere l'adattamento cinematografico del videogioco Naughty Dog, Uncharted, con Tom Holland.