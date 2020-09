She-Hulk: 10 possibili villain per la serie di Disney+

Sappiamo già che la sceneggiatura della serie targata Marvel Studios She-Hulk è stata completata, ma non abbiamo ancora alcuna notizia sui casting o un'eventuale data di inizio riprese. Ciò non significa che non possiamo avanzare qualche teoria su dei potenziali villain...

Il sito ComicBookMovie ha stilato un elenco di possibili antagonisti per la serie Marvel di Disney+ con protagonista Jennifer Walters, la cugina avvocato e a sua volta supereroina di Bruce Banner (che, a proposito, dovrebbe fare la sua apparizione nello show sempre interpretato da Mark Ruffalo).

Ecco allora quali sono state le scelte dei colleghi:

Behemoth

Uno dei villain più rinomati di She-Hulk nei fumetti, l'Uomo Elefante a.k.a. Manfred Haller Ellsworth, progettista e fondatore della Haller Hydraulics, che realizza un esoscheletro simile a un elefante atto a proteggere le persone in ambienti ostili, e cercando lo scontro con She-Hulk per guadagnare visibilità. Dopo aver acquisito poteri dal Cyttorak diventa la creatura nota come Behemoth, e tornerà a vedersela più volte con She-Hulk.

Red Hulk

I rumor che vorrebbero l'arrivo di Red Hulk nel MCU non sono certo cosa nuova, e con il ritorno del Generale Ross in Black Widow, non fanno che aumentare. È possibile che questi possa decidere di "tenere a bada" non uno, ma ben due Hulk (Jennifer e Bruce) diventando lui stesso un Hulk?

Absorbing Man

È vero, lo abbiamo già visto nel MCU in Agents of S.H.I.E.L.D., ma non è detto che l'ex-boxer Carl Creel che può prendere la forma di ogni materiale toccato, assorbendone le proprietà, non possa fare un'apparizione nelle serie di Disney+, soprattutto considerato la sua ovvia connessione con Loki, grazie al quale ottiene i suoi poteri (e potrebbe essere un'ottima scusa per un crossover).

U-Foes

Il gruppo di quattro persone composto da Simon Utrecht, Ann Darnell, Jimmy Darnell, e Mike Steel, che dopo un esperimento con i raggi cosmici, acquisiscono dei superpoteri. Diventano però nemici di Hulk quando questi, durante il procedimento, decide di aiutarli a tornare sulla terra prima che possano morire. Convinti che l'interferenza di Hulk gli abbia impedito di diventare più forti, se la prendono con l'eroe, antagonizzandolo. Non sarebbe un'ottima storyline da inserire anche nella serie di She-Hulk e connettere i due cugini con la seconda che arriva in aiuto del primo contro il gruppo?

Speedfreak

Joss Sharpe è un criminale che grazie a un'armatura che lo dota di abilità potenziate e delle armi di adamantio, dà non pochi problemi a Hulk. Con un'origin story reinventata per l'occasione e magari, teorizza CBM, un cambio di genere, mostrandoci una versione femminile del villain, potrebbe essere la controparte ideale per She-Hulk.

Titania

Essendo uno dei villain di She-Hulk, in molti si aspettano una sua inclusione nello show. Rivale storica della protagonista, e compagna di Absorbing Man, sarebbe un'opzione decisamente interessante come villain (e parte di una combo da non sottovalutare).

Ultima

La figlia del leader di un culto dal quale Jennifer Walters tentò (riuscendoci) di salvare un uomo, Randolph Harrington, a cui non era stato permesso andarsene. Ultima, invaghita di Harrington, decise di prendersela con Jennifer una volta acquisiti dei superpoteri. Questa soluzione permetterebbe di esplorare più a fondo non solo l'alter-ego supereroistico di She-Hulk, ma anche l'aspetto legale legato alla controparte Jennifer Walters.

Abomination

Emil Blonsky a.k.a. Abomination sarebbe pronto a tornare e a prendersela con la cugina di Hulk? Difficile, ma mai dire mai... Dopotutto, in Agents of S.H.I.E.L.D. era stato menzionato, asserendo che fosse detenuto dallo S.H.I.E.L.D., ma dopo tutto quello che è successo, chi può dire che non sia lì fuori da qualche parte?

The Leader

Dopo essere stato introdotto ne L'Incredibile Hulk e finito nel dimenticatoio, chi dice che The Leader ovvero il biologo Samuel Sterns non possa riapparire nella serie di Disney+ e che il suo destino non possa incrociarsi con quello di She-Hulk? E magari, anche Abomination...

Maestro

Con i viaggi nel tempo parte del canon del MCU, perché escludere Maestro, la versione di un futuro alternativo del nostro Hulk? Dopotutto, di teorie su Hulk prossimo big villain del MCU ce ne sono, e chi c'è di più ostico di un familiare da affrontare?

E voi, che ne pensate? Chi potrebbe essere il main villain di She-Hulk? Fateci sapere la vostra nei commenti.