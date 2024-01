She-Hulk 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sul futuro della serie Marvel

I Marvel Studios stanno effettivamente sviluppando una seconda stagione di She-Hulk? La protagonista dello show ha commentato tale prospettiva.

"Voglio dire, non credo, per ora. Kevin, nella scena, sembra essere molto sprezzante nei confronti di questa idea, quindi, se ci stiamo basando sul vero Kevin, non sembra probabile. Ma credo che stesse anche cercando di sbarazzarsi di Jen, perché faceva troppe domande... Non lo so. Se potessi essere discreto e avere qualche piccolo segreto, lo farei. Ma non lo so davvero. Non so nulla", così dichiara Jennifer Walters, l'interprete di She Hulk, in una recente intervista per ScreenRant.

Nel frattempo anche Kat Coiro si è espressa sul futuro della serie: "Lascerò che sia Kevin Feige a rispondere a questa domanda. Per ora abbiamo fatto una stagione e uscirà quest'anno. E da lì partiremo".

Ad ogni modo si sta diffondendo una voce di corridoio che considererebbe questa seconda stagione di She-Hulk ormai sicura, ma solo dopo la fine degli scioperi. Che sia vero? Le informazioni che lo confermerebbero sono scarsissime, quindi non resta che aspettare nuove notizie al riguardo per confermare queste teorie.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di She-Hulk. Ma non scordatevi di lasciarci un commento e farci sapere se vorreste o meno una seconda stagione.