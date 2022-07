She-Hulk, Abominio gestirà un centro benessere? Nuova foto per la serie Disney+

La nuova featurette di She-Hulk ha lasciato un po' interdetti i fan del Marvel Cinematic Universe che hanno visto il possente Abominio diventare quello che sempre essere il gestore di una sorta di centro benessere frequentato da Jennifer Walters e Titania.

Nella foto che vedete in calce alla notizia si vede infatti il faccione di Tim Roth aka Emil Blonsky su una sorta di cartellone motivazionale su fondo nero, circondato dalle nuvole. Non sappiamo ancora bene cosa questo voglia significare ma una cosa sembra essere certa, la nuova serie Marvel ha operato numerosi cambiamenti rispetto ai fumetti, primo tra tutti il modo in cui She-Hulk ottiene i suoi poteri da Bruce Banner. L'uscita dello show Disney+ è prevista per il prossimo 17 agosto, quindi bisognerà attendere solo poco più di due settimane per scoprire il destino di questo amatissimo villain già apparso ne L'incredibile Hulk.

Secondo Mark Ruffalo She-Hulk è una serie assai raffinata, e in virtù del suo stile totalmente differente rispetto alle altre produzioni del MCU non potrà che colpire il pubblico. La serie con Tatiana Maslany appare infatti come una commistione tra un legal drama e una comedy, qualcosa di mai visto prima nel panorama dei Marvel Studios.

Siete curiosi di vedere questa nuova eroina all'opera? Ditecelo nei commenti.