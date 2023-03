She-Hulk, Abominio tornerà nel futuro dei Marvel Studios? Risponde Tim Roth

Nel corso di She-Hulk: Attorney at Law abbiamo visto il ritorno nel Marvel Cinematic Universe del personaggio di Abominio, dopo il suo cameo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Non solo nella sua forma "mostruosa" ma anche in quella in carne e ossa, dove Tim Roth ha ripreso i panni di Emil Blonsky. Ora, l'attore ha parlato del suo futuro.

Pur non sapendo quale sarà il suo futuro alla Marvel, o almeno in base a ciò che può effettivamente dire in pubblico, Roth ha dichiarato in una recente intervista che gli piacerebbe apparire al fianco di Ryan Reynolds nel franchise di Deadpool.

"Non ho idea se abbiano in programma qualcosa. Sarei molto felice di far parte di Deadpool. Mi piacerebbe molto", ha dichiarato Roth a ScreenRant. "Mi è piaciuto She-Hulk: Attorney at Law, sono stato molto sorpreso quando sono arrivati e mi sono decisamente divertito, quindi ovunque mi portino, va bene, purché possa tornare".

Secondo la showrunner di She-Hulk, Jessica Gao, Emil Blonsky era presente fin da quando l'idea per la serie venne proposta alla Marvel.

"Abominio, Emil Blonsky era nel mio pitch originale e a quel punto, l'ultima volta che lo avevamo visto era stato nel 2008, ne L'incredibile Hulk", aveva dichiarato Gao. "Non avevo più idea di quale fosse il loro rapporto con questo personaggio. Non so se avessero dei progetti, ma era una storia che volevo raccontare e quindi l'ho inserita. Quale sarebbe stata la cosa peggiore che poteva accadere? Non ottenere il lavoro. Guarda, non ho ottenuto il lavoro così tante volte alla Marvel che a quel punto ci ero abituata. Non avevo più paura. Ero come Daredevil. Ero la donna che non aveva più paura".

She-Hulk non è stata del tutto apprezzata dai fan Marvel, tanto che Dan Slott ha dovuto difendere She-Hulk dagli haters e perfino Charlie Cox ha elogiato il tono leggero dello show.