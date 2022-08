She-Hulk, l'account della serie condivide gli haiku di Emil Blonsky: è davvero cambiato?

In She-Hulk abbiamo ritrovato Emil Blonsky, il temibile villain che Bruce Banner aveva già incontrato nel film del 2008 con Edward Norton ma ora, questo personaggio nato da una volontaria radiazione da raggi gamma sembra essersi totalmente ravveduto. Sarà per davvero così?

A riprova del suo cambiamento, l'ex Abominio ha detto di aver scritto degli haiku, dei brevi componimenti poetici in tre versi, utilizzati proprio per chiedere scusa a tutte quelle che sarebbero state in passato le sue vittime. E per dimostrare la sua buona volontà, la pagina Twitter di She-Hulk li ha ricondivisi.

Tim Roth è tornato nei panni di Abominio per la prima volta dopo diversi anni e questo sembra aver entusiasmato non poco i fan. A tal proposito in un'intervista rilasciata qualche tempo fa, l'attore ha detto: "Quando lo abbiamo fatto per la prima volta, era piuttosto insolito. Eravamo in un'era quasi pre-Iron Man, solo qualche tempo dopo Robert Downey Jr. e Jon Favreau avrebbero cambiato tutto. Per me, quello che stavamo facendo sembrava un indie ad alto budget. Cercare di dare vita a quel tipo di mondo è stato bello e folle. É stata una di quelle cose che ho fatto per far felici i miei figli che erano ancora molto giovani"

L'interprete di Blonsky ha poi aggiunto: "Quando sono tornato a questo mondo, non sapevo cosa aspettarmi. Una volta che abbiamo iniziato a lavorarci su, non sapevo davvero cosa aspettarmi ed è stato un po' sconcertante ma poi tutto è diventato così divertente".

E voi, cosa vi aspettate da questo ritorno di Abominio? Ditecelo nei commenti.