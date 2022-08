She Hulk, l'account Twitter svela la prima foto ufficiale di Daredevill di Charlie Cox!

Dopo aver assistito ad un'anticipazione del suo attesissimo ritorno nel nuovo trailer di She Hulk, l'amato Daredevil di Charlie Cox in questi minuti ha fatto capolino in un nuovo post pubblicato su Twitter dalla pagina ufficiale della serie tv del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'account dedicato a She-Hulk ha pubblicato su Twitter un nuovo post per pubblicizzare l'arrivo della prossima serie tv dei Marvel Studios distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Disney Plus: con una rapida occhiata noterete che, sotto l'intrigante scritta 'She-Hulk: Attorney at Law è piena di sorprese...' il post appare composto da quattro foto singole, che insieme formano il logo dello show. Ora, cliccando sulle quattro foto ogni porzione si aprirà autonomamente rivelando due foto nascoste:

la prima, in alto a sinistra, è dedicata a Bruce Banner/Hulk, nuovamente interpretato da Mark Ruffalo

la seconda, in alto a destra, ritrae Tim Roth nei panni di Abominio, prima e dopo la trasformazione

la terza, in basso a sinistra, mostra Wong, lo Stregone Supremo di Benedict Wong

infine la quarta, in basso a destra, svela il Daredevil di Charlie Cox col nuovo costume giallo

Nessuna immagine inedita rispetto al trailer del Comic-Con, tuttavia la pubblicazione di questa nuova foto segna l'esordio di Matt Murdock sull'account di She-Hulk e in un certo senso sembra equiparare il suo ruolo a quello degli altri tre personaggi MCU che accompagneranno Jennifer Walters nella prima stagione del suo show. Recentemente Tatiana Maslany ha anticipato un lato diverso di Daredevil in She Hulk, e in base a quanto riportato dagli insider il ruolo di Charlie Cox non sarà ridotto a quello del semplice cameo come capitato in Spider-Man: No Way Home.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.