She-Hulk, Alison Brie soddisfatta: 'Figo che si parli ancora di me'

La situazione di She-Hulk è almeno apparentemente in una fase di stallo: sull'attesissima serie Marvel non ci sono novità concrete da un po', né sugli attori coinvolti né sulla data d'inizio delle riprese. Un nome, però, continua a circolare piuttosto insistentemente.

Si tratta ovviamente di Alison Brie, la star di GLOW che già da mesi viene accostata insistentemente al ruolo di Jennifer Walters, protagonista della serie sull'Hulk al femminile. Come ricorderete, qualche tempo fa venne fuori che Marvel stesse cercando un'attrice "tipo Alison Brie" per lo show, e dunque... Chi meglio di Alison Brie stessa potrebbe essere un'attrice tipo Alison Brie?

Novità su questo fronte non ce ne sono ancora state, ma l'attrice si dice comunque felice del fatto che si parli ancora di lei per il progetto: "Sto provando a seguire la cosa su internet ogni tanto. È sempre divertente quando comincia a girare una voce su internet e io vengo aggiornata dai miei fan che mi taggano su Instagram. La mia reazione è tipo: 'Oh, interessante. Si parla ancora di questa cosa. Figo'" ha spiegato una divertita Alison Brie.

La sceneggiatura di She-Hulk è stata ultimata già da qualche tempo, intanto: non resta che sperare che le cose si sblocchino il prima possibile. Una clamorosa bufala, invece, parlava di She-Hulk nel film della A-Force.