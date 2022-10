She-Hulk ha anticipato un futuro film su Hulk? Tutto sul misterioso cameo del finale!

Il finale di stagione di She Hulk è stato letteralmente pieno di sorprese per i fan, e ha anche anticipato una grossa storyline sull'Hulk di Mark Ruffalodestinata ad essere sviluppata nei prossimi capitoli della saga del Marvel Cinematic Universe.

Dopo il geniale twist metacinematografico di She Hulk, che sembra pensato per spiegare definitivamente la tematica mai troppo celata della Fase 4 del MCU, arriva infatti un grosso aggiornamento sul futuro di Hulk: ricordate quando, all'inizio della stagione, Bruce Banner lasciava la terra per dirigersi sul pianeta Sakaar a causa di un motivo sconosciuto? Bene, una delle ultime sequenze del finale di stagione di She-Hulk, ambientata nel contesto di un barbecue di famiglia (al quale partecipa anche il Matt Murdock di Charlie Cox come nuovo fidanzato di Jennifer, confermando i rumor secondo cui Daredevil sarebbe apparito in più di un episodio della serie) Hulk compare insieme a suo figlio Skaar.

Nei fumetti Marvel, Skaar è il figlio di Hulk e Caiera, una donna del "Popolo delle Ombre" del pianeta Sakaar. Dato che nel MCU il ragazzo sembra essere già un adolescente (interpretato dall'attore di Stargirl Wil Deusner), è lecito ipotizzare che Skaar sia stato concepito su Sakaar nel periodo compreso tra la partenza di Hulk dal pianeta Terra (dopo Avengers: Age of Ultron) e la sua fuga da Sakaar insieme a Thor e Valchiria (Thor: Ragnarok). Ora, con i problemi sui diritti di Hulk con la Universal apparentemente sul punto di essere chiariti, sembra che i Marvel Studios stiano già preparando le basi per un secondo film stand-alone di Hulk, una delle richieste più insistenti e più 'longeve' dei fan.

Che cosa ne pensate di questa svolta importantissima per il personaggio di Mark Ruffalo? Ditecelo nei commenti.