She Hulk ha appena introdotto un famoso villain di Daredevil e (quasi) nessuno lo ha visto

I fan stanno già discutendo del clamoroso finale di She Hulk episodio 5, ma molti non si sono resi conto che la puntata di questa settimana ha appena introdotto un famoso villain di Daredevil.

Nella scena in cui Nikki (Ginger Gonzaga) presenta Jennifer per la prima volta allo stilista Luke Jacobson (Griffin Matthews), si può intravedere un uomo caucasico biondo che se ne va dopo aver ritirato il suo nuovo super costume: si tratta di Eugene Patilio (interpretato Brandon Stanley) alias il supercriminale in costume Leap-Frog.

Nei fumetti, l'originale Leap-Frog è Vincent Patilio, con suo figlio Eugene che cerca di riabilitare il nome di famiglia diventando l'eroe Frog Man. Per il Marvel Cinematic Universe, come spesso accade, sono stati apportati alcuni cambiamenti e i due personaggi sono stati compressi in uno, e sarà Eugene ad assumere l'identità del villain Leap-Frog. Secondo alcune indiscrezioni, Daredevil apparirà a Los Angeles proprio per via di Leap-Frog, al quale starà dando la caccia quando incrocerà il suo cammino con She-Hulk: un riferimento preso dai fumetti, dato che nelle pagine della Marvel Comics Leap-Frog è nato come villain del diavolo di Hell's Kitchen.

Cresce l'aspettative dei fan, dunque: con il cameo super-stealth di Leap-Frog, i riferimenti a Daredevil inseriti nel nuovo episodio di She-Hulk salgono a due, e a questo punto è molto probabile che il tanto atteso debutto di Charlie Cox su Disney Plus potrebbe avvenire la prossima settimana. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.