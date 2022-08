She Hulk ha appena piantato i semi per il film su World War Hulk? Risponde la showrunner

Il nuovo episodio di She Hulk non ha solo incluso un grosso riferimento a Wolverine, mandando chiaramente i fan in visibilio, ma secondo alcuni potrebbe aver piantato i semi per un film su Hulk basato su World War Hulk.

Anzitutto, facciamo un passo indietro: che cos'è World War Hulk? Per chi non lo sapesse, si tratta di una delle saghe più famose dedicate al personaggio dei fumetti interpretato sul grande schermo da Mark Ruffalo, e racconta la storia di come Hulk, diventato un idolo delle folle sul pianeta Sakaar (quello visto al cinema in Thor: Ragnarok di Taika Waititi, per intenderci) decideva di tornare sulla Terra per vendicarsi degli Illuminati, a suo modo di vedere colpevoli della morte di sua moglie Caiera (incinta, per giunta). La saga a fumetti includeva anche Hercules (un personaggio che è stato recentemente introdotto nel MCU nella scena post credit di Thor Love and Thunder) e preparò il terreno per l'introduzione del figlio di Hulk, Skaar, ma chiaramente qualsiasi eventuale versione di questa storia nel MCU andrebbe modificata (anche se Mark Ruffalo si è detto pronto a farla, specialmente con la questione dei diritti cinematografici di Hulk che verrà risolta nel 2023).

Ora, cosa ha a che fare tutto questo con il nuovo episodio di She-Hulk? Se avete visto la puntata, ora disponibile su Disney Plus, saprete che in una scena Bruce Banner viene visto lasciare il pianeta terra a bordo della stessa tronava sakaariana intravista nel primo episodio, cosa che ovviamente ha spinto i fan a domandarsi dove sia diretto Hulk, che non ha svelato dettagli nemmeno a sua cugina Jennifer: "C'è una cosa di cui devo occuparmi", ha commentato il supereroe, prima di sparire a velocità luce e far cadere la telefonata con la protagonista della serie.

A proposito di questa particolare scena, la showrunner di She-Hulk Jessica Gao ha dichiarato: "Con quella scena volevamo assicurarci che i fan sapessero chiaro e tondo che Mark Ruffalo non sarà in ogni singolo episodio di questa serie. Ma, allo stesso tempo, è sicuramente qualcosa che apre a nuove possibilità per Hulk: voglio dire, se la Marvel decidesse di farlo, se decidesse di raccogliere quell'imbeccata, potrebbe sicuramente portare da qualche parte...del resto Dio sa cosa ha combinato Hulk su Sakaar in tutti quegli anni, quindi l'idea è che sia dovuto tornare lassù per occuparsi di alcune faccende rimaste in sospeso..."

