She-Hulk, un attore di Arrow nel cast della serie Marvel: scoprite chi!

Dopo il grande successo ottenuto dalle serie Marvel su Disney+, uno dei prossimi show più attesi e che incuriosisce maggiormente i fan è She-Hulk con Josh Segarra appena entrato nel cast.

Tatiana Maslany vestirà i panni di She-Hulk e si è detta entusiasta, oggi Deadline rivela che sarà affiancata dalla star di Arrow, Josh Segarra. La Marvel non ha ancora confermato il casting e non si sa chi interpreterà Segarra, anche se le speculazioni sono già iniziate.



L'attore ha interpretato il ruolo di Adrian Chase in Arrow, e ha recitato anche in The Other Two su HBO Max, AJ and the Queen, Christmas in the Square e Orange Is the New Black.



Per quanto riguarda She-Hulk, ad unirsi a Maslany e Segarra nel cast ci sono Renee Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil e Mark Ruffalo, che riporteranno in vita Bruce Banner e Hulk. La serie sarà diretta da Kat Coiro e Anu Valia, e Jessica Gao è la sceneggiatrice principale dello show.



La serie seguirà Jennifer Walters (Maslany), un avvocato di successo di New York City la cui vita cambia quando è coinvolta in un incidente. A causa delle sue ferite, richiede una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner, e grazie alla trasfusione sviluppa i propri poteri e diventa l'incredibile She-Hulk. Ora deve bilanciare la sua vita di avvocato con le sue nuove abilità e il ruolo di supereroina.



Vi lasciamo con tutti gli ultimi aggiornamenti su She-Hulk, non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per la serie.