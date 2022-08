She Hulk: Attorney at Law, che aspetto avrà Abominio? Ne parla Tim Roth

Dopo averlo visto tornare in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Tim Roth farà una nuova apparizione nel MCU in She Hulk: Attorney at Law, la serie di Disney+ con Tatiana Maslany. Ma che aspetto avrà nello show il suo personaggio, Abominio?

Non manca molto al debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+, ma nel frattempo gli interpreti dello show si divertono a parlare dei loro personaggi senza rivelare mai troppo al riguardo.

Come fa, ad esempio, Tim Roth, che nel discutere dell'evoluzione del suo Abominio negli ultimi prodotti del MCU racconta: "Il 'nuovo look' è così divertente, perché non appena l'ho visto ho pensato 'Oh!' dato che è molto più simile a quello dei fumetti" ha commentato Roth in merito a quanto visto nel film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli "È più simile a ciò che era. Originariamente, poteva respirare sott'acqua, aveva le branchie. E tutta quella roba era un mix davvero interessante, combinava l'aspetto umano con il mostro. E pensavo fosse affascinante. Era qualcosa che non avevamo inserito nel primo film".

"E non so se per She-Hulk è cambiato qualcosa [da Shang-Chi], potrebbe essersi evoluto un po' da quella versione. Ma non ne sono sicuro. Non sono certo di cosa abbiano fatto, ci stanno ancora lavorando" conclude.

Dovremo dunque attendere l'arrivo di di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+ il 18 agosto per scoprire se, effettivamente, delle modifiche ci sono state...