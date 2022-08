She-Hulk: Attorney at Law: Tatiana Maslany, cast e crew sulla rottura della quarta parete

She-Hulk è finalmente su Disney+, e con lei è stata introdotta anche la rottura della quarta parete nel MCU come espediente narrativo... Ma cosa ne pensano Tatiana Maslany e il resto del cast e della crew di questa peculiarità?

Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk sta parlando con voi. Sì, proprio con voi! Ma che ne pensano cast e crew?

"La parte più forte della rottura della quarta parete, è che questo suo essere [di Jen] consapevole di ciò che sta accadendo mentre è trasformata in Hulk sembra estendersi in un certo qual modo anche all'abitudine di Jen di parlare con il pubblico" spiega la protagonista di She-Hulk Tatiana Maslany durante l'intervista con IMDb.

"Beh come attore è difficile averci a che fare perché pensi che magari sei nel mezzo di un'improvvisazione, ma poi ti ricordi che Tatiana in quel momento in realtà non sta improvvisando, ma sta parlando con il pubblico" aggiunge Ginger Gonzaga, l'interprete di Nikki "Ed è qualcosa di davvero strano, perché sento come se l'audience e io fossimo sullo stesso piano, con gli spettatori che, vedendosi rivolgere la parola, possono sentirsi parte del Multiverso".

"Mentre lo show reinventa in un certo senso ciò che è nei fumetti, ci sono dei principi fondamentali che arrivano dal materiale base che volevamo mantenere, e la rottura della quarta parte è tra queste" osserva la regista e produttrice Kat Coiro "Anche se la trama è diversa e le circostanze sono diverse, il personaggio [di She-Hulk] arriva direttamente dai fumetti".

"All'inizio stavo decisamente esagerando con questo espediente, e abbiamo dovuto metterci un freno perché le sceneggiature ne stavano risentendo e si notava. Ci hanno detto di contenerci un po'" rivela Jessica Gao (prima che Kat Coiro possa invitare Deadpool a far parte della serie She-Hulk).

Dopotutto, tra canadesi come Tatiana Maslany e Ryan Reynolds, ci si intende!