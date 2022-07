She-Hulk: Attorney at Laws, Jameela Jamil rivela: 'Titania sarà molto diversa dai fumetti'

Dopo il nuovissimo trailer di She-Hulk, la star di The Good Place Jameela Jamil ha rivelato in una recente intervista che la Titania che apparirà in She-Hulk: Attorney at Laws sarà molto diversa da quella dei fumetti... Scopriamo perché!

Introdotta nel primo volume di Secret Wars nel 1984, Mary MacPherran alias Titania è una ragazza gracile rispetto ai suoi coetanei e ciò la rende oggetto di derisione da parte delle ragazze più popolari. Insieme all'amica d'infanzia Marsha resta intrappolata nella foresta di Battleworld dove si imbatte in Dottor Destino che, in cerca di alleati, offre loro la possibilità di dotarle di superpoteri in cambio della loro fedeltà. E' così che Mary diventa Titania, agguerrita rivale di She-Hulk.

In una recente intervista esclusiva con ScreenRant al San Diego Comic-Con, Jameela Jamil ha spiegato che la sua Titania sarà molto diversa da quella apparsa nei fumetti, anticipando però che la sua backstory è una delle più interessanti nell'ambito del Marvel Cinematic Universe.

"Non stiamo raccontando la Titania dei fumetti, cosa che spero di fare in futuro perché la adoro. La sua storia è una delle più eccezionali dell'intero MCU" ha rivelato la Jamil. "Racconteremo un'inedita versione di Titania, nata dalla mente di Jessica Gao. E' molto moderna, fresca, sciocca e divertente, pur mantenendo il filo conduttore dell'insicurezza di Titania al centro di tutti i suoi problemi con She-Hulk".

Le dichiarazioni di Jameela Jamil potrebbero deludere i fan più affezionati alle opere della Casa delle Idee, ma le differenze con il materiale originale si erano già fatte notare nelle immagini diffuse in precedenza, attirando le prime critiche a Titania in She-Hulk.

Al di là di queste nuove anticipazioni, sappiamo che la serie Marvel She-Hulk: Attorney at Laws promette di esplorare la storia delle origini dell'avvocata Jennifer Walters, alias She-Hulk (Tatiana Maslany). Disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 17 agosto, lo show in 9 episodi è diretto da Kat Coiro e Anu Valia e scritto da Jessica Gao.