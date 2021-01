She-Hulk: L'attrice Ginger Gonzaga si unisce al cast della serie Marvel

Mentre continuano i rumor riguardo la trama di She-Hulk, vi segnaliamo questo messaggio condiviso da Ginger Gonzaga, attrice che ha annunciato che farà parte del cast della serie TV di Disney+ incentrata sul personaggio di Jennifer Walters.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da Ginger Gonzaga, attrice conosciuta per i suoi ruoli in opere quali "The Morning After", "Space Force" e "I'm Dying Up Here", in cui viene confermata la sua presenza nelle puntate dello show che sarà presente nel catalogo di Disney+. Ecco il suo commento: "Sono veramente entusiasta di entrare a far parte del cast di She-Hulk. Saremo diretti da Kat Cairo! Mentre Jessica Gao ci regalerà la sua divertentissima sceneggiatura ed io potrò fare casini con la bravissima Tatiana Maslany. Voglio ringraziare la Marvel e Disney+ per il loro supporto e per avermi accolto nella loro famiglia! Preparatevi, sarà fantastico!".

Per ora non è ancora stato confermato il nome del suo personaggio, anche se in molti credono che Ginger Gonzaga sarà Jill Stevens, migliore amica di Jennifer Walters e persona che avrà un profondo impatto sulla vita della supereroina. Non resta quindi che aspettare la messa in onda della serie, in attesa di scoprire la data di uscita, vi segnaliamo questa notizia in cui ipotizziamo il numero di episodi della prima stagione di She-Hulk.