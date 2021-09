She-Hulk avrà una seconda stagione? Nuovi indizi dai regali di fine riprese

I Marvel Studios non si sono ancora sbilanciati su quali serie TV del MCU andranno avanti per più di una stagione oltre a Loki e allo show animato What If...?, ma stando a quanto riportato da Murphy's Multiverse sembra che possiamo aggiungere a questa lista anche She-Hulk.

Gli addetti ai lavori della serie con Tatiana Maslany devono ancora annunciare ufficialmente la fine dei lavori, ma grazie all'utente di Instagram yayforzig sono emersi in rete alcuni pezzi del merchandise regalato alla troupe per celebrare il termine delle riprese di She-Hulk.

La cosa interessante è che tra un cappello, delle scarpe e una maglietta spicca un sacchetto di adesivi che, oltre a presentare un messaggio di ringraziamento della showrunner Jessica Gao, include la scritta "Stagione Uno" sotto al logo ufficiale della serie. Una possibile indicazione del fatto che i Marvel Studios abbiano intenzione di sviluppare la storia di She-Hulk su più archi narrativi.

Chiaramente è ancora presto per dare il rinnovo per scontato, ma effettivamente She-Hulk è una dei pochi eroi/eroine delle serie Disney+ a non avere in programma un'apparizione in un altro titolo del franchise (vedi Wanda in Doctor Strange 2, Falcon in Captain America 4, Ms. Marvel in The Marvels, ecc.), dunque si tratterebbe di una decisione tutt'altro che sorprendente.

Voi che aspettative avete nei confronti di She-Hulk? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito del MCU, vi ricordiamo che da oggi è disponibile su Disney+ l'episodio 1x07 di What If...?.