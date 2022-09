She-Hulk, Benedict Wong apre ad un possibile spin-off MCU sul suo personaggio

Benedict Wong è tornato a vestire i panni del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, Wong, nell'ultima serie del franchise, She-Hulk: Attorney at Law, e ha dichiarato in questi giorni di essere assolutamente aperto e interessato alla possibilità di lavorare ad uno show da protagonista dedicato a Wong.

Dopo il debutto in Doctor Strange e le apparizioni in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wong può dirsi pronto a 'camminare con le proprie gambe' e partecipare ad una serie interamente a lui dedicata?



"Molte persone l'hanno detto. Sì, potrei certamente pensare ad alcune idee. Ma, ehi, non spetta a me insistere. Se mai vedi qualcuno lanciagli la domanda. Voglio dire, adoro interpretare questo ruolo e penso che ci sia molto spazio che potremmo approfondire con una serie, sì" ha dichiarato l'attore a The Hollywood Reporter, entusiasta di come è stato trattato Wong in Doctor Strange 2.



Grazie al suo umorismo e al mix tra leggerezza e dramma che riesce a conferire alla narrazione, Wong è diventato ben presto uno dei personaggi MCU più amati dai fan, che non disdegnerebbero la visione di una serie interamente dedicata all'amico di Strange. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una serie tv su Wong?



Nel frattempo recuperate la recensione dell'episodio 5 di She-Hulk, disponibile su Disney+ insieme agli episodi precedenti dello show con Tatiana Maslany.