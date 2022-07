She Hulk, una brutta giornata in tribunale per Jennifer nella nuova foto!

Non saranno i guai di Saul Goodman intravisti nel trailer finale di Better Call Saul 6, ma anche la vita in tribunale di Jennifer Walters non sembra tutta rosa e fiori nella nuova immagine di She-Hulk.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, infatti, la supereroina cugina di Bruce Banner interpretata da Tatiana Maslany è in aula di fronte alla platea con i vestiti tutti strappati, segno inequivocabile del 'passaggio' di She-Hulk: come è spesso capitato al più famoso parente Avenger, infatti, a quanto pare anche Jennifer avrà dei problemi a gestire la rabbia...e a trovare dei vestiti adeguati per la sua trasformazione.

Ricordiamo che She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus a partire dal 17 agosto prossimo: la nuova serie comedy, terza serie tv targata Marvel Studios per il 2022, ha come protagonista She-Hulk/Jennifer Walters, un'avvocatessa specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Oltre a Mark Ruffalo e Tim Roth, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Hulk e Abominio, si vocifera che nella serie sarà visto anche Charlie Cox nei panni di Daredevil e addirittura farà il suo esordio La Cosa, il famoso uomo di pietra dei Fantastici Quattro.

La serie sarà composta da un totale di 9 episodi. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.