She-Hulk, Captain America è vergine? Ce lo svela la nuova serie Marvel!

Certo, belle tutte le teorie sul destino di Captain America, sul suo andirivieni tra passato e futuro, sulla sua relazione di Peggy e tutto il resto, ma la vera domanda sul conto del nostro Steve Rogers è sempre stata una soltanto: Cap è stato davvero vergine fino alla fine? La risposta, finalmente, ce la fornisce She-Hulk.

Il nuovo show del Marvel Cinematic Universe la cui protagonista potrebbe ben presto entrare a far parte degli Avengers approfitta infatti della sua prima scena post-credit per risolvere una volta e per tutte la questione della verginità di Steve... Smentendo categoricamente le voci secondo cui il buon Cap non avrebbe mai avuto rapporti sessuali!

Nella suddetta scena post-credit, infatti, vediamo una Jennifer Walters piuttosto alticcia dirsi triste all'idea che il suo eroe sia morto senza mai conoscere la gioia di un incontro sessuale: è a questo punto che interviene il nostro Bruce Banner, che ci svela, scatenando l'entusiasmo di sua cugina (e di buona parte del fandom, senza dubbio), che Rogers perse la verginità con una ragazza conosciuta nel 1942 durante il suo tour negli Stati Uniti.

Una questione, insomma, che può finalmente essere archiviata: siete soddisfatti di questa soluzione? Diteci la vostra nei commenti! Tornando alla nostra avvocata verde, intanto, Tatiana Maslany ha svelato di esser stata scartata per Venom prima di approdare in She-Hulk.