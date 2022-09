She-Hulk, il cast commenta la svolta di Emil Blonsky: 'Volevamo si distinguesse'

She-Hulk: Attorney at Law ha avuto un approccio particolare al Marvel Cinematic Universe, portando avanti le storie di alcuni veterani del franchise e di nuovi arrivati in maniera sorprendente. Tra gli archi narrativi più chiacchierati della serie c'è quello di Emil Blonsky / Abominio, che sembra davvero essersi riformato dopo L'incredibile Hulk.

L'episodio di questa settimana ha mostrato la vita di Blonsky dopo il suo rilascio dalla prigione, con lui che guida un ritiro in un centro di benessere a cui partecipa un gruppo di cattivi. In una nuova intervista rilasciata a Marvel.com, il cast e la troupe di She-Hulk raccontano come è nato quel ritiro, a partire dalla sceneggiatura dello scrittore (e autore di fumetti preferito dai fan) Zeb Wells.

"È un fan della Marvel da sempre e lui e l'altro sceneggiatore Cody Zigler erano le due enciclopedie dei fumetti presenti nella stanza", ha spiegato nell'intervista la sceneggiatrice Jessica Gao. "Questo era l'episodio di Zeb e avevamo proposto tutta la storia di come sarebbe stato il ritiro di Blonsky e di come fosse una specie di centro di riabilitazione, come un circolo terapeutico per molti di questi ragazzi che erano cattivi, ma non molto conosciuti. Si trattava di aspiranti criminali di strada che, anche in questo mondo, sono stati tirati fuori dalle profondità dell'oscurità".

"Volevamo personaggi davvero strani, dall'aspetto caratteristico e che avessero anche un tema abbastanza folle da essere un mix divertente. Era una specie di caos organizzato nel circolo terapeutico", ha proseguito Gao, prima di aggiungere che un personaggio è sempre rimasto in scaletta per il ritiro. "Porcospino era sempre Porcospino. Tutti erano entusiasti di questo ragazzo. Abbiamo visto il suo aspetto nei fumetti e ci siamo detti: 'Assolutamente, abbiamo bisogno di quell'uomo seduto nella stanza'".

"Avevamo un gruppo di attori davvero fantastico", ha aggiunto Gao. "Si ha davvero la sensazione che questi ragazzi abbiano trascorso del tempo a lavorare su se stessi, abbiano legato tra loro e che stiano cercando seriamente di usare i nuovi strumenti emotivi che hanno acquisito per aiutare Jen".

Anu Valia, che ha diretto l'episodio, ha definito la sequenza del circolo terapeutico una "gioia", aggiungendo "l'intero secondo atto sono solo loro in una stanza che parlano. È così diverso da quello a cui si è abituati [in uno show Marvel]".

"Adoro quei ragazzi", ha continuato Valia. "Non so dirvi quanti giorni abbiamo passato tutti insieme in quella stanza, erano così giocosi. Era davvero come un circolo terapeutico. Tutti condividevano così tanto e ci divertivamo così tanto l'uno con l'altro. So che Tatiana [Maslany] amava quei ragazzi e tutti loro amavano lei. Quello che vedete è molto reale".

Per la spiegazione del finale di She Hulk nell'ultimo episodio, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Su queste pagine anche la recensione della 1x07 di She Hulk.