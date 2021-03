She-Hulk, una casting-call anticipa il possibile arrivo di un personaggio mutaforma

La produzione di She-Hulk sta procedendo e ora una nuova notizia di casting potrebbe anticipare i grandi progetti legati al futuro del Marvel Cinematic Universe, in particolare a Captain Marvel 2 e Secret Invasion.

In uscita il prossimo anno su Disney+ She-Hulk dei Marvel Studios vedrà Tatiana Maslany interpretare il personaggio di Jennifer Walters e portare avanti l’eredità di Bruce Banner.



Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, la produzione sta attualmente cercando un personaggio ricorrente di sesso femminile che apparirà in due episodi della serie con il nome in codice A'Dood. È descritta come una donna di 20-30 anni con abilità mutaforma e un amore per la cultura pop, apparentemente userà quei poteri per ottenere potere, denaro, successo e attenzione.



Come afferma il rapporto, il ruolo potrebbe essere quello del personaggio dei fumetti Jazinda, uno Skrull che ci viene presentata come rivale di She-Hulk ma alla fine diventa sua amica e confidente.



Questo si collegherebbe gli eventi di Captain Marvel 2 o anche Secret Invasion la serie Disney+ che vedrà Nick Fury di Samuel L. Jackson riunirsi con il Talos di Ben Mendelsohn. In She-Hulk vedremo anche il fresco vincitore di un Golden Globe per la serie HBO Un volto, due destini - I Know This Much Is True Mark Ruffalo che riprenderà il suo ruolo di Hulk.



Le riprese di She-Hulk inizieranno presto e la serie dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2022. Chi pensate che potrebbe essere questo misterioso personaggio mutaforma? Fatecelo sapere nei commenti!